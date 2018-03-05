Число жертв взрыва газа в Познани увеличилось до пяти

ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в польской Познани возросло до пяти человек, сообщил на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Утром в воскресенье в Познани обрушился четырехэтажный дом, предположительно, из-за взрыва бытового газа. Ранее сообщалось о четырех погибших и 24 пострадавших. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, среди них есть ребенок. Жильцов дома, которым не требуется госпитализация, городские власти поселили в соседнем отеле.

"Есть информация об обнаружении тела еще одного человека", — сказал Моравецкий, выразив соболезнования родственникам погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.