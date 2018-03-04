В польской Познани обрушился жилой дом, есть жертвы

ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Три человека погибли и более 20 ранены в результате взрыва газа с последующим обрушением четырехэтажного жилого дома в польском городе Познань, сообщает Государственная пожарная служба.

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Позднее число жертв увеличилось до четырех.

Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Среди них есть ребенок.

В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди. Их ищут в том числе с помощью специально обученных собак. Спасатели пока не используют тяжелую технику.

Жильцов дома, которым не требуется госпитализация, городские власти разместили в близлежащей гостинице.