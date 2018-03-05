Силовики 566 раз нарушили "новогоднее" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские силовики 566 раз нарушили режим прекращения огня во время предыдущего, "новогоднего" перемирия в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 2,5 тысячи мин и снарядов, заявил журналистам в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря 2017 года. С 5 марта в Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня.

"В течение 72 дней зимнего перемирия ВСУ 566 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 2603 мины и снаряда… В результате нарушений со стороны Украины погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, обстрелы территории ДНР велись с применением бронетехники, стрелкового оружия и гранатометов различного типа. "Всего по территории ДНР противник применил 12,404 тысячи единиц боеприпасов, что составило 38,3 тонны", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, повреждения получили 62 дома и 13 объектов инфраструктуры, добавили в представительстве ДНР в СЦКК.