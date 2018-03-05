В Израиле считают, что без США урегулирование с Палестиной невозможно

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар — РИА Новости. Израиль считает ближневосточный квартет единственным форматом, подходящим для урегулирования в регионе, без США результата не будет, заявил в понедельник заместитель генерального директора МИД Израиля Александр Бен-Цви.

"Ни к чему абсолютно это не приведет", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Израиль возможность расширения формата ближневосточного урегулирования или его изменения.

"Ведь чем больше ты расширяешь различные международные структуры, тем больше ты усложняешь весь процесс. Потому что каждому есть что сказать. Для нас же лучше всего прямые переговоры – мы и палестинцы. Все, больше никто. К сожалению, это не получается, потому что палестинцы все время обращаются в различные международные организации и так далее", — добавил израильский дипломат.

По его словам, сейчас палестинцы "живут в иллюзиях". "Но у них нет выхода. Потому что без США ничего здесь не получится. Есть квартет – РФ, США, Евросоюз и ООН – это главная форма переговоров, и с помощью этого формата можно что-то достичь. Без американцев здесь ничего не получится", — сказал Бен-Цви.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Параллельно Трамп разрабатывает план ближневосточного урегулирования и, не раскрывая пока его деталей, призывает обе стороны быть готовыми к непростым взаимным уступкам. Израиль обещает сотрудничать с его мирными инициативами, в отличие от палестинцев. Те отказались от посреднических услуг США и прервали с ними политические контакты, оскорбившись тем, что в Белом доме проигнорировали их претензии на восточную часть Иерусалима. Сейчас они ведут диалог с зарубежными партнерами, включая Россию, о перезапуске мирного процесса на новой многосторонней платформе.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций.

Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

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