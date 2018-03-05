Израиль выразил готовность к прямым переговорам с Палестиной

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар — РИА Новости. Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с палестинцами, но для подобного диалога нужна содержательная программа, заявил в понедельник заместитель генерального директора МИД Израиля Александр Бен-Цви.

"Если будут прямые переговоры, то мы можем с палестинцами сесть где угодно и переговорить. Главное же не в том, где это делать, а о чем говорить. Вот в чем вопрос. Потому что нужна какая-то программа. Ведь переговоры заключаются в обсуждении предложений сторон. Мы свои предложения уже два раза озвучивали – в 2000 и 2008 году. Предлагали передачу больших территорий, обмена территорий и так далее. И палестинцы два раза сказали "нет". Но ведь и у нас в стране есть внутреннее давление: когда другая сторона говорит "нет" на предложение получить большую часть территорий то возникает вопрос, чего они хотят? Ведь это же не игра с нулевой суммой, это тот случай, когда я отдаю все, а ты ничего. Если так, то соглашения не будет. В таком случае это не win win game, а loose-loose game", — сказал дипломат.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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