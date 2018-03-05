В Израиле рассказали о переговорах с Россией по "иранскому вопросу"

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар — РИА Новости. Израиль обсуждает с Россией гарантии, которые может дать Москва о неприближении иранских подразделений к Голанским высотам, заявил заместитель генерального директора МИД страны Александр Бен-Цви.

Он подчеркнул, что Москва "однозначно" понимает озабоченность Израиля по поводу присутствия шиитских подразделений в Сирии.

По словам Бен-Цви, эти вопросы обсуждались во время российско-израильских межмидовских консультаций.

"То, что у нас с Россией есть разногласия по поводу Ирана, — это совсем не секрет, это понятно. Наша позиция в этой ситуации ясная: мы много раз уже повторяли нашим российским коллегам то, как мы видим ситуацию, и что в любом случае урегулирование в Сирии может наступить только тогда, когда там не будет Ирана, "Хезболлы" и шиитских подразделений", — добавил дипломат.

С точки зрения Израиля, иранское присутствие в Сирии приведет лишь к эскалации ситуации, отметил он.

"Поэтому мы этот вопрос стараемся решить. Есть несколько предложений. Я не буду вдаваться в подробности, что удалось или не удалось согласовать, это все-таки внутренние вопросы, но я вам точно скажу, что понимание есть. Вопрос в том, какие у сторон интересы, мы их как-то стараемся обсуждать", — сказал Бен-Цви.

По его словам, Израиль не заинтересован в эскалации конфликта, но но ответит, если Иран продолжит провоцировать ситуацию на сирийской границе.

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в Сирии Тель-Авив называет неприемлемым и обещает противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

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