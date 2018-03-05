Россия поддерживает углубление диалога БРИКС по африканской тематике

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЮАР в год своего председательства в БРИКС намерена насытить повестку объединения африканской тематикой, обсудить основные проблемы и вызовы континента, Россия приветствует такой настрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия поддерживает углубление диалога БРИКС-Африка, начало которому было положено в Дурбане в 2013 году в ходе встречи стран объединения с руководством Афросоюза и лидерами восьми ведущих региональных интеграционных объединений.
Он напомнил также, что во встрече лидеров стран БРИКС с главами приглашенных государств на саммите 2017 года участвовала Гвинея в качестве председателя Африканского союза.
"Одобренная в прошлом году концепция "БРИКС плюс", создает основу для того, чтобы перевести на системную основу практику приглашения на саммиты "пятерки" председателей Афросоюза, а, возможно, других африканских региональных организаций", — считает Лавров.