Россия поддерживает углубление диалога БРИКС по африканской тематике

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЮАР в год своего председательства в БРИКС намерена насытить повестку объединения африканской тематикой, обсудить основные проблемы и вызовы континента, Россия приветствует такой настрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом году у руля БРИКС встала ЮАР. Образно говоря, объединение вновь возвращается в Африку. Хотя наши страны никогда от проблем континента "не отворачивались" – им всегда уделяется должное внимание на саммитах, других встречах высокого уровня "пятерки"… С удовлетворением констатирую, что южноафриканские друзья намерены насытить повестку дня БРИКС африканской тематикой, обсудить основные проблемы и вызовы континента. Со своей стороны приветствуем такой настрой", — заявил Лавров в интервью журналу "Hommes d"Afrique"

Он отметил, что Россия поддерживает углубление диалога БРИКС-Африка, начало которому было положено в Дурбане в 2013 году в ходе встречи стран объединения с руководством Афросоюза и лидерами восьми ведущих региональных интеграционных объединений.

"В нынешнем году председательство также планирует пригласить африканцев на Десятый юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбурге", — заявил Лавров.

Он напомнил также, что во встрече лидеров стран БРИКС с главами приглашенных государств на саммите 2017 года участвовала Гвинея в качестве председателя Африканского союза.

"Одобренная в прошлом году концепция "БРИКС плюс", создает основу для того, чтобы перевести на системную основу практику приглашения на саммиты "пятерки" председателей Афросоюза, а, возможно, других африканских региональных организаций", — считает Лавров.