Лавров отметил рост международного интереса к БРИКС

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный интерес к БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) растет, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Международный интерес к объединению растет. Мы видим это и по саммитам лидеров, которые привлекают повышенное внимание СМИ и экспертов, и по десяткам встреч на уровне министров и глав ведомств, форумам представителей гражданского общества, научных кругов, деятелей культуры и спорта", — заявил Лавров в интервью журналу "Hommes d`Afrique"

Он отметил, что вырабатываемые "пятеркой" решения выходят далеко за рамки внутрибриксовской кооперации, проецируются на самые различные политические и экономические международные площадки.

"Взаимодействие в рамках "пятерки" – важный элемент в деле формирования более справедливой и демократической полицентричной системы мироустройства, наглядный пример укрепления многосторонних, коллективных начал в мировых делах. Наше стратегическое партнерство развивается на принципах равенства и солидарности, взаимного уважения и строгого учета интересов друг друга, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, верховенства международного права и Устава ООН", — считает Лавров.