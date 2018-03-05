Сталелитейная и алюминиевая промышленность США мертва, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны мертва и настало время для перемен.

"Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен!" — написал Трамп в Twitter

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.

По данным международной Ассоциации производителей стали, США в 2017 году произвели 81,6 миллиона тонн стали, что больше, чем в 2015-2016 годах (78,9 и 78,5 миллиона тонн соответственно), но меньше, чем в 2011-2014 годах (в среднем от 86 до 88 миллионов тонн). По этому показателю США находятся на пятом месте в мире, уступая Китаю, ЕС, Японии и Индии (Россия находится на шестом месте).

По производству алюминия США по итогам 2016 года заняли девятое место в мире.