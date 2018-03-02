США вводят пошлины на импорт стали и алюминия

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США вводят пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10% соответствено, сообщил президент США Дональд Трамп в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.

По словам главы Белого дома, пошлины вводятся на длительный период времени.

Еврокомиссия выразила сожаление в связи с решением Вашингтона, отметив, что это плохо скажется на отношениях между США и ЕС. Минторг Канады назвал действия Соединенных Штатов неприемлемыми.