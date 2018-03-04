Силовики 132 раза нарушили "новогоднее перемирие", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали 132 нарушения "новогоднего перемирия" со стороны украинских силовиков.
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря 2017 года. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
"За время действия перемирия ВСУ (вооруженные силы Украины) 132 раза нарушали режим прекращения огня, что неоднократно подтверждалось наблюдателями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ в ежедневных отчетах", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
"Получили ранения два мирных жителя в населенном пункте Долгое. Разрушено шесть нежилых помещений и получили различной степени повреждения 36 жилых домов мирных граждан", — говорится в сообщении.
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.