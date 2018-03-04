В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. ВСУ (вооруженные силы Украины) в течение дня в воскресенье один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявляет представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По информации СЦКК, обстрелы велись с направления населенного пункта Луганское по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка с применением минометов и гранатометов. Всего по территории республики было выпущено восемь мин и снарядов.
"Разрушений и потерь среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.