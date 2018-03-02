Посол Ливана назвал Астану скучной, а людей неулыбчивыми

АСТАНА, 2 мар – РИА Новости. Посол Ливана в Казахстане Вазкен Кавлакян пожаловался на высокие цены, неприветливый персонал и недостаток достопримечательностей в центральноазиатской республике.

Выступая на брифинге для дипломатического корпуса, посвященном расширению сотрудничества Казахстана с другими странами в области туризма, он отметил, что туризм — "это не бизнес-сектор, это культура".

"Невозможно создать туризм мановением волшебной палочки. Нельзя, чтобы люди работали в этом секторе неподготовленными", — приводит слова ливанского дипломата Sputnik Казахстан.

Кавлакян добавил, что одним из важных аспектов туризма является инфраструктура, центры и достопримечательности.

Дипломат рассказал, что живет в Казахстане уже десять лет. По его словам, для него было культурным шоком увидеть, что люди, которые обслуживают в ресторане, не улыбаются.

"Улыбка привлекает людей, заставляет их беседовать. Я говорю не только об улыбке, конечно. Нужно уметь общаться, устанавливать коммуникации. Обслуживание — это культура, вам необходимо работать с людьми, учить их этому", — сказал посол.

По мнению дипломата, без этого невозможно привлечь туристов и клиентов.

Вторым вопросом, которого он коснулся, стала стоимость проживания в Казахстане.

"Многие туристы не проживают в пятизвездочных отелях. Ваш гостиничный бизнес не находится под контролем. Например, ЭКСПО-2017. Ночь в одном отеле стоила 100 долларов, и это является шоком для туристов, которые не готовы тратить такие баснословные суммы, это слишком дорого", — продолжил Кавлакян.

Затем посол перешел к вопросу развлечений в Астане. Он отметил, что казахстанская столица является гордостью страны, и иностранцы хотят посетить ее.

"Но Астана скучная. К сожалению, в Астане нет места для развлечения. Куда можно пойти? Можно пойти в океанариум "Думан", подняться на Байтерек, в музей. Ну и все. Я считаю, что вам нужно сконцентрироваться на Астане, чтобы сделать ее более интересной", — заключил Кавлакян.

В прошлом году Астана принимала Международную выставку EXPO-2017. С июня по сентябрь ее посетили почти четыре миллиона человек при первоначальном прогнозе в два миллиона.

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