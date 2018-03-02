В Молдавии "уже почувствовали" вмешательство России в выборы

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что "уже чувствует вмешательство РФ" в предстоящие выборы, однако не привел никаких доказательств своим обвинениям.

"Мы уже чувствуем вмешательство Российской Федерации и участие России. Понятно, что в электоральном контексте в Молдавии будут попытки или уже реализуются определенные действия. Власти Молдавии должны обеспечить, чтобы будущие выборы были корректными, открытыми, транспарантными, законными и без какого-либо вмешательства, так чтобы единственный, кто решал для республики – это был гражданин Молдавии, а не кто-то извне", — заявил Канду на межпарламентской конференции "Грузия, Молдавия и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности", которая проходит в Кишиневе в пятницу.

При этом Канду не привел никаких доказательств своим словам.

По его мнению, Молдавия, Грузия и Украина должны объединить усилия. "Мы просим правительства быть более активными для поиска и реализации совместных действий на уровне стратегий и элементов обороны и защиты, а также на уровне проектов, включая реализацию реформ", — отметил Канду.

Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдавии. Эксперты считают, что выборы в законодательный орган могут состояться осенью этого года или в начале 2019 года.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.