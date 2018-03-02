В Молдавии "уже почувствовали" вмешательство России в выборы

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что "уже чувствует вмешательство РФ" в предстоящие выборы, однако не привел никаких доказательств своим обвинениям.
При этом Канду не привел никаких доказательств своим словам.
Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдавии. Эксперты считают, что выборы в законодательный орган могут состояться осенью этого года или в начале 2019 года.
Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.