В Баку возбудили дело по двум статьям из-за пожара в наркоцентре

Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Уголовное дело по факту пожара в наркоцентре в Баку, при котором погибли 25 человек, возбудили по двум статьям — "нарушение правил пожарной безопасности" и "злоупотребление должностными полномочиями", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Пожар в здании наркологического центра произошел в пятницу утром. Власти Азербайджана сообщили о 25 погибших. По предварительной версии, причиной возгорания стали неполадки в электросети.

"По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225 УК АР ("нарушение правил пожарной безопасности") и 308 УК АР ("злоупотребление должностными полномочиями"), проводятся необходимые следственные мероприятия", — сообщили в Генпрокуратуре.