Алиев создал госкомиссию по выяснению причин пожара в наркоцентре в Баку

Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал государственную комиссию по расследованию причин пожара в наркоцентре в Баку, при котором погибли 25 человек, сообщила пресс-служба главы государства.

Пожар в здании республиканского наркологического центра произошел в пятницу утром. Власти Азербайджана сообщили о 25 погибших. По предварительной версии, причиной возгорания стали неполадки в электросети. Возбуждено уголовное дело.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин пожара, произошедшего в пятницу в Баку, в наркоцентре", — говорится в сообщении.

Председателем комиссии стал заместитель премьера Абид Шарифов. В нее вошли главы МИД, МЧС, генпрокурор и начальник Службы государственной безопасности.