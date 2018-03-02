МЧС Узбекистана опубликовало список граждан, погибших в ДТП в Казахстане

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане. Архивнео фото

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане. Архивнео фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список из шести граждан республики, погибших в результате ДТП в Мангистауской области Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Накануне в МЧС Узбекистана сообщили, что в Мангистауской области Казахстана произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman, следовавшего из Актау в Бейнеуский район. В результате один из автомобилей загорелся. МЧС сообщало о гибели семи человек, из которых шесть — граждане Узбекистана.

"МЧС в результате проведенных мероприятий во взаимодействии с МВД Республики Узбекистан и КЧС МВД Республики Казахстан определены личности шести граждан Республики Узбекистан, возможно, находившихся в автомобиле LADA Largus", — говорится в сообщении.

В списке, опубликованном на сайте МЧС, четверо мужчин 1981, 1977, 1980 и 1985 годов рождения и двое — 1995 года рождения.