Более 2,5 тысячи рядовых британцев пригласили на свадьбу принца Гарри

ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл пригласили на свою свадьбу в Виндзорский замок 2 тысячи 640 рядовых жителей страны, объявил в пятницу Кенсингтонский дворец.

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия, на самой церемонии будут присутствовать родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица. Однако сразу после церкви молодожены проедут в карете по центру Виндзора, дав тем самым возможность принять участие в празднике гораздо большему числу людей.

В число тех, кто получит возможность с самых лучших мест понаблюдать за приездами жениха, невесты и гостей в церковь, а потом за выездом кареты с молодоженами из Виндзорского замка, войдут 1,2 тысячи молодых людей, проявивших лидерские качества в разных сферах, а также 200 представителей различных благотворительных организаций, 100 учеников местных школ и более тысячи сотрудников королевских дворцов.

Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits) — ради замужества отказалась от актерской карьеры. Перед венчанием ей как протестантке предстоит еще церемония катехизации, перехода в лоно Церкви Англии. После свадьбы принц Гарри и его супруга получат от Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут известны как герцог и герцогиня Cассекские. После свадьбы Меган и Гарри планируют много времени проводить в странах Содружества и заниматься благотворительностью.