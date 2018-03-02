Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана после пожара в Баку

Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Пожар в здании наркологического центра произошел в пятницу утром. По последним данным, в результате пожара погибли 25 человек.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку", — говорится в телеграмме.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим.