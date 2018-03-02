Трагедия в Баку: огонь в наркоцентре унес жизни 25 человек

Пожар в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

Пожар в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. Пожар в наркологическом диспансере в Баку унес жизни 25 человек. Возбуждено уголовное дело, ситуацию взял под контроль президента Азербайджана Ильхам Алиев. По предварительной версии, причиной возгорания стали неполадки в электросети.

Что произошло

Пожар начался утром 2 марта. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, но как рассказали очевидцы, они не могли проникнуть в здание. К тому же возгорание усиливалось из-за порывов ветра.

Тушение заняло два часа, в операции участвовали 43 пожарные машины и 160 человек.

По данным Минздрава, всего в больнице находились около 200 пациентов и сотрудников, а в горевшем корпусе — 55 человек. Из них 30 удалось эвакуировать, троим потребовалась медицинская помощь — их доставили в Республиканский токсикологический центр с отравлением дымом. Эвакуированным оказывают помощь врачи и психологи.

Из-под завалов сгоревшего здания извлекли тела 25 погибших.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас место происшествия оцеплено, вокруг дежурят полицейские, людей не подпускают близко к месту трагедии.

© Sputnik / Murad Orujov Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018 © Sputnik / Murad Orujov Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

Под контролем президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично прибыл на место пожара. Он поручил принять неотложные меры по расследованию причины возгорания и оказать помощь семьям погибших.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается следственно-оперативная группа из сотрудников МВД, МЧС и Генпрокуратуры.

В качестве предварительной причины пожара называются неполадки в электросети.

© Sputnik / Murad Orujov Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018 © Sputnik / Murad Orujov Сотрудники службы спасения возле места пожара в наркодиспансере в Баку. 2 марта 2018

Соболезнования от России

Президент России Владимир Путин направил своему азербайджанскому коллеге телеграмму с соболезнованиями.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку", — говорится в документе.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.