Три человека отравились дымом в результате пожара в наркодиспансере в Баку

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. Три человека отравились дымом в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, сообщили РИА Новости в пятницу в отделении Клинического медицинского центра токсикологии.

Ранее в пятницу в здании наркологического центра произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС. В Минздраве Азербайджана РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек, по информации министерства, есть пострадавшие.

"Пострадавшие Керимов Вугар Фикрет оглу (1970 года рождения), Надиров Камал Рамиз оглу (1983 года рождения) и Гафаров Васиф Гусейнхан оглу (1983 года рождения) были госпитализированы с диагнозом "отравление дымом". Их состояние оценивается как удовлетворительное", — сказал представитель центра.

Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия находятся главы МЧС и МВД, а также заместитель генпрокурора Азербайджана.