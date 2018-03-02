МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.
"Мы не удивлены заявлениями (Путина — прим. ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Кроме того, во время брифинга Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".
Новая информация для США
"Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить" — сказала Науэрт.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств.
"Президент Путин подтвердил то, что США знали все время — что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент (США Дональд Трамп — ред.) понимает, с какими угрозами он сталкивается…, и нацелен защитить своих союзников и партнеров", — сказала она.
При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", — говорится в заявлении Сандерс.
"Безответственные" видеоролики
"Мы не рассматривает такое поведение, как поведение ответственного международного игрока… Это безответственно", — добавила она.
Угроза "укладу жизни"
"Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — цитирует газета Telegraph главу оборонного ведомства, который добавил, что Россия выбрала "дорогу эскалации и провокаций".
Новейшие виды российского вооружения
Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.
Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.
Предложение для американцев
"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", — говорится в сообщении на англоязычной странице посольства в Twitter.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайтах Министерства обороны.
"Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны", — сказал Путин.