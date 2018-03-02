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В мире

Пентагон не удивили заявления Путина о новейшем российском оружии‍

02:5802.03.2018
(обновлено: 03:08 02.03.2018)
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак. Архивное фотоВид на Пентагон и реку Потомак. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Очень мощное выступление!" Что рассказал Владимир Путин стране и миру

"Мы не удивлены заявлениями (Путина — прим. ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Кроме того, во время брифинга Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".

Новая информация для США

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин отменил мировую войну
Заявления президента России Владимира Путина о новых системах вооружений содержали новую для США информацию, признала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить" — сказала Науэрт.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств.

"Президент Путин подтвердил то, что США знали все время — что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент (США Дональд Трамп — ред.) понимает, с какими угрозами он сталкивается…, и нацелен защитить своих союзников и партнеров", — сказала она.

При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", — говорится в заявлении Сандерс.

"Безответственные" видеоролики

Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Госдепартамент США назвал "безответственными" видеоролики, показанные во время выступления Путина, в которых была показана "атака на США", заявила также Науэрт. "Многие из нас смотрели эту речь с большим интересом здесь в госдепартаменте и, полагаю, в правительстве США… Мы не будем реагировать на каждое слово или идею, которые выражают мировые лидеры. Конечно, это печально смотреть такую видеоанимацию, которая показывает ядерную атаку на США. Это определенно то, на что нам не понравилось смотреть", — сказала представитель госдепа на брифинге.

"Мы не рассматривает такое поведение, как поведение ответственного международного игрока… Это безответственно", — добавила она.

Угроза "укладу жизни"

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: до создания новых систем вооружений нас никто не слушал
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в свою очередь, назвал заявления Путина о системах новейшего вооружения угрозой "укладу нашей жизни".

"Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — цитирует газета Telegraph главу оборонного ведомства, который добавил, что Россия выбрала "дорогу эскалации и провокаций".

Новейшие виды российского вооружения

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.

Предложение для американцев

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Мнение: на Западе после демонстрации нового оружия РФ будет легкая истерика
Посольство России в США пригласило всех американцев принять участие в конкурсе по выбору названий для новейших образцов российского вооружения.

"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", — говорится в сообщении на англоязычной странице посольства в Twitter.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайтах Министерства обороны.

"Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны", — сказал Путин.

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Новое оружие России: кадры, продемонстрированные в послании Путина
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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
56slava56
вау как их перекосило. а куда вы оружие направляете? когда размещаете в ЕС, вы же публично заявляете защита от нападения РФ. может вас это немного вразумит
03:51
02.03.2018
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mokretsov.misha
Было бы несколько странно, если бы Штаты сказали о "неожиданном" ответе России. Но у нас в простонародье такое поведение называется "понты".
03:45
02.03.2018
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