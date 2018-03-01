Пентагон после послания Путина заявил, что ПРО не направлена против России

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Система противоракетной обороны США не нацелена против России, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

"Они (РФ – ред.) очень хорошо знают, что это (система ПРО – ред.) никогда не была связана с ними. Мы должны быть уверены, что у нас есть надежное ядерное сдерживание", — сказала Уайт на брифинге, комментируя послание президента РФ Владимира Путина федеральному собранию.

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.