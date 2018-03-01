"Очень мощное выступление!" Что рассказал Владимир Путин стране и миру

Андрей Веселов, РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году сильно отличалось от предыдущих — как по форме, так и по содержанию. Впервые использовалась инфографика и видеоматериалы. Послание длилось вдвое дольше обычного — один час 57 минут. Раньше Путин выступал в Кремле, на этот раз — в выставочном центре "Манеж". Корреспондент РИА Новости съездил туда и послушал президента.

"Голос России звучит очень громко"

Еще один рекорд — число журналистов. Было аккредитовано 705 человек. Особый интерес проявили зарубежные СМИ. Обозреватель пакистанского телеканала SUCH TV Иштеак Хамдани рассказал РИА Новости, что выступление российского президента "очень ждут в исламском мире". "Мы знаем, что это Россия — а не США — сражается с ИГ*, сражается с терроризмом. И всему миру важно услышать, что скажет Путин", — отметил Хамдани.

Корреспонденты венесуэльского телеканала TeleSUR и гонконгского спутникового канала Phoenix TV, в свою очередь, подчеркнули, что к голосу Москвы прислушиваются в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И конечно, в "Манеже" аккредитовались журналисты ведущих западных медиа.

"Послание Путина — это сигнал. Это сигнал президента в том числе Вашингтону, — сказал РИА Новости сенатор и бывший посол России в США Сергей Кисляк. — Очень надеюсь, что Америка прислушается".

"Больше, чем в СССР"

Путин начал выступление с внутренней экономической и социальной проблематики. "Главным и ключевым фактором развития России" президент назвал "благополучие людей". "С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это", — уверен президент.

"Сегодня демографические потери 1990-х неминуемо дают о себе знать, и прежде всего — снижение рождаемости. Семьи начинают создавать малочисленные поколения 1990-х годов — это просто объективная данность", — отметил глава государства. И добавил, что "государство решило проблему детсадов".

Еще одна сложная тема — сельское хозяйство. С одной стороны, российский АПК демонстрирует прекрасные результаты. Путин поблагодарил "работников сельского хозяйства за рекордный урожай — 134 миллиона тонн". Как напомнил президент, "это больше, чем в СССР". С другой стороны, большие хозяйства вытесняют с рынка малые. "Развитие АПК во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти в ущерб малым хозяйствам. Мы должны поддержать фермеров", — уточнил Путин.

Особое внимание российский лидер уделил развитию инфраструктуры. "Необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Считаю это одной из первоочередных задач для будущего правительства", — сообщил он.

"Президентом поставлены задачи по развитию государства, очень созвучные с тем, что мы делаем в Москве, — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — Мы еще раз осмыслим на основе послания программы и стратегию развития города на благо москвичей".

"Мы никому не угрожаем"

Центральной частью выступления президента стала презентация сразу нескольких образцов новейшего вооружения — межконтинентальной ракеты "Сармат", ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", лазерной установки, крылатой ракеты нового поколения. Это оружие делает бесполезной систему ПРО США. Новация послания — видеоролики, на которых демонстрировались возможности российской военной техники.

При этом Путин подчеркнул, что у России "не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях".

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать", — заявил президент.

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Слова Путина и демонстрация видеоматериалов вызвали очень эмоциональную реакцию у гостей и журналистов. После каждого видеоролика зал аплодировал, а репортеры в спешном порядке — гораздо более спешном, чем обычно, — отправляли фотографии и корреспонденции в свои редакции.

"Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но самое главное — поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", — рассказал журналистам после завершения послания глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Это не подготовка к войне, — объяснил РИА Новости сенатор Алексей Пушков. — Сегодня был показан лишь наш возможный ответ, и этот ответ предназначен только для того, чтобы предотвратить войну, а не готовить ее".

"Особую гордость вызывают меры по укреплению оборонной мощи страны. Представленный новый вид стратегического оружия поистине впечатляет. Мощно!" — написал в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров. С коллегой согласился глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "Выступление Путина очень мощное", — заявил он РИА Новости.

"Нынешнее послание президента, пожалуй, самое впечатляющее из того, что я слышал", — резюмировал Сергей Собянин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.