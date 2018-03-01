Дочь Назарбаева призвала не допустить "перегибов" в вопросе госязыков

АСТАНА, 1 мар – РИА Новости. Старшая дочь президента Казахстана, депутат сената (верхней палаты) парламента Дарига Назарбаева считает, что в языковых вопросах не следует допускать перегибов.

В конце февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости использования в работе правительства и парламента только государственного — казахского — языка. Глава республики также отметил, что в то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе, необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода.

В четверг в ходе пленарного заседания сената Назарбаева озвучила свой вопрос на русском языке. Объясняя журналистам свое решение, сенатор заявила, что "русский язык никто не отменял", и она задала вопрос на том языке, на котором ей было удобно.

"Я считаю, что нельзя, как говорится, перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в государственных органах, на сегодня утверждены конституцией страны", — сказала Назарбаева журналистам.

Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".