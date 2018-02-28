Совфед призвал Европу осудить закон о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации призвал европарламентариев осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий Минские соглашения и потребовать от Киева соблюдения договоренностей, говорится в заявлении Совфеда, принятом в среду.
"Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности", — говорится в документе.
Сенаторы убеждены, что принятый на Украине закон, по сути, направлен на юридическое закрепление украинской версии конфликта на юго-востоке Украины, согласно которой он определяется как "сдерживание вооруженной агрессии" России.
"Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году", — отмечается в заявлении.
Российские парламентарии констатируют, что политика "умиротворения", а по сути, поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса", во многом "способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании".
По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, на Украине "ведется не проукраинская, а проамериканская, прозападная политика",
"Так горько и обидно смотреть на все, что там происходит, так жалко людей, которые оказались в такой ситуации. Настолько бесстыжие, циничные решения принимаются и штампуются", — отметила сенатор.
Матвиенко подчеркнула, что следует выполнить минские соглашения, воссоединить страну и заниматься восстановлением. Однако, отметила сенатор, на Украине делается все для того, чтобы поддерживать состояние гражданской войны.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.