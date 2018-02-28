Совфед призвал Европу осудить закон о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации призвал европарламентариев осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий Минские соглашения и потребовать от Киева соблюдения договоренностей, говорится в заявлении Совфеда, принятом в среду.

"Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности", — говорится в документе.

Сенаторы убеждены, что принятый на Украине закон, по сути, направлен на юридическое закрепление украинской версии конфликта на юго-востоке Украины, согласно которой он определяется как "сдерживание вооруженной агрессии" России.

В Совфеде указывают, что принятый Киевом закон в корне противоречит международным обязательствам, принятым на себя Украиной в соответствии с минскими соглашениями и одобренными резолюцией ООН.

"Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году", — отмечается в заявлении.

Российские парламентарии констатируют, что политика "умиротворения", а по сути, поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса", во многом "способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании".

Сенаторы РФ отмечают нарушение на Украине демократических принципов развития общества. В частности, об этом свидетельствует закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на Украине на языках нацменьшинств, и вызвавший критику в ряде европейских стран, а также недавние погромы в здании Россотрудничества в Киеве.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, на Украине "ведется не проукраинская, а проамериканская, прозападная политика",

"Так горько и обидно смотреть на все, что там происходит, так жалко людей, которые оказались в такой ситуации. Настолько бесстыжие, циничные решения принимаются и штампуются", — отметила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что следует выполнить минские соглашения, воссоединить страну и заниматься восстановлением. Однако, отметила сенатор, на Украине делается все для того, чтобы поддерживать состояние гражданской войны.

"Это точно не выгодно украинскому народу, кому это выгодно, я думаю, понятно", — сказала она, отметив, что раскол между братскими народами России и Украины и был главной целью Евромайдана.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

