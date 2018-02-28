Замглавы МИД призвал не допустить геополитических игр между участниками СНГ

АСТАНА, 28 фев — РИА Новости. Казахстан и Россия могут противостоять геополитическим играм в регионе, результат которых будет негативным для всех, считает заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
По его словам, "эксперты отмечают попытки третьих стран сформировать у нас под боком опасные факторы разногласия и соперничества между участниками СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС".
"Используется при этом жупел антироссийских санкций, которым начинают грозить всем, кто продолжает оставаться верным партнерству и союзничеству с РФ", — сказал Карасин, добавив, что этому следует противопоставить "логику углубления отношений на основе здравого смысла, прагматизма и взаимной выгоды".