Замглавы МИД призвал не допустить геополитических игр между участниками СНГ

АСТАНА, 28 фев — РИА Новости. Казахстан и Россия могут противостоять геополитическим играм в регионе, результат которых будет негативным для всех, считает заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Россия и Казахстан в состоянии сделать многое, чтобы не допустить проявления в нашем регионе геополитических игр с нулевой суммой, подобных тем, что мы наблюдаем в других частях постсоветского пространства, я уже не говорю о Ближнем Востоке и Северной Африке", — сказал Карасин, выступая на международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее" в среду в Астане.

По его словам, "эксперты отмечают попытки третьих стран сформировать у нас под боком опасные факторы разногласия и соперничества между участниками СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС".

"Используется при этом жупел антироссийских санкций, которым начинают грозить всем, кто продолжает оставаться верным партнерству и союзничеству с РФ", — сказал Карасин, добавив, что этому следует противопоставить "логику углубления отношений на основе здравого смысла, прагматизма и взаимной выгоды".