Назарбаев рассказал о дружбе России и Казахстана

АСТАНА, 28 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил в среду приветствие участникам международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее", в котором отметил, что сотрудничество между двумя странами выстроено на прочном фундаменте дружбы.

Приветствие Назарбаева участникам конференции зачитал заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов.

"Уважаемые участники конференции, позвольте приветствовать вас в столице нашей страны и поблагодарить за участие в мероприятии, которое проходит в особенный период в истории стратегических отношений Казахстана и России", — говорится в тексте обращения.

Назарбаев отметил, что "сотрудничество двух стран выстроено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимании, неизменно обращено в будущее".

"Мы всегда основательно выстраиваем взаимодействие во всех сферах, ориентируясь на долгосрочные интересы наших стран. В новых глобальных условиях необходимо быть открытыми для изменений и внедрять новые форматы партнерства, позволяющие в полной мере использовать такой уникальный шанс как потенциал наших особых отношений", — говорится в приветствии Назарбаева.

Президент России Владимир Путин также направил приветствие участникам конференции, которое зачитал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

"Очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", — отмечается в тексте приветствия Путина.