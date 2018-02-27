В ЛНР заявили об артобстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (249)

ЛУГАНСК, 27 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из артиллерии по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. ВСУ, продолжая использовать запрещенное артиллерийское вооружение, по предварительной оценке, (калибром) 122 миллиметра, ведут интенсивный обстрел по территории республики", — рассказал Марочко.

По его словам, обстрелам подверглись населенные пункты Горловский и Калиновка со стороны подконтрольных ВСУ Светлодарска и Мироновского.

"Данные о разрушениях и жертвах уточняются", — сообщил представитель оборонного ведомства республики.