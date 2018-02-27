США уничтожили двух боевиков "Аш-Шабаб" при авиаударе в Сомали

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Американские военные в ходе авиаударов в Сомали ликвидировали двух боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает африканское командование США.

Сообщается, что американские военные нанесли удары в понедельник в окрестностях населенного пункта Джилиб.

"При взаимодействии с правительством Сомали силы США нанесли авиаудары по боевикам "Аш-Шабаб"… погибли два боевика, один получил ранения", — говорится в сообщении.

США регулярно наносят удары по группировке "Аш-Шабаб", которая связана с запрещенным в РФ "Исламским государством"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России