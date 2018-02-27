Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания Türkiye Gazetesi.
"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", — сказал президент. Затем он обратился к ребенку, спросив, готова ли она на все ради своей страны. Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил.