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В мире

Европейские СМИ винят российский циклон в аномальных морозах

14:4927.02.2018
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© РИА Новости / Александр ЛогуновСнег, выпавший на улицах Рима. 27 февраля 2018Снег, выпавший на улицах Рима. 27 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Логунов

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Аномальные холода и снегопады, обрушившиеся на Европу, застали врасплох коммунальщиков ряда стран: если в Риме выпавший в понедельник снег просто парализовал городскую жизнь, то во Франции морозы уже унесли несколько жизней. Местные чиновники собираются демонстративно провести ночь на улице, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных в суровых условиях арктического циклона, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж".

Снег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018
© Фото : Carlo Raso, Public Domain
В центре Неаполя впервые с 1956 года выпал снег

Сибирские холода в Берлине

"Сибирские морозы в Берлине" — с такой заставкой анонсировало во вторник прогноз погоды столичное радио RBB-Radio. Ночью столбик термометра опускался ниже 11 градусов, днем обещано минус 5. В германской столице в авральном порядке создают дополнительные места для ночлега для лиц без постоянного места жительства, в ангаре бывшего аэропорта в Темпельхофе установлены дополнительные кровати и обогрев, сообщили в городском сенате.

Арктический циклон Hartmut, который пришел из России, ставит новые температурные рекорды: по всей Германии, особенно в южной и северной частях, наблюдается резкое похолодание и обильные снегопады, все это необычно для данного времени года. Температура в центральных районах доходит до —20 градусов.

На самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зарегистрировано прошлой ночью минус 30,5 градуса, сообщила метеослужба ФРГ (DWD). Прогноз на среду — столбик термометра должен опуститься еще на несколько градусов. В восточной части Альп объявлено предупреждение о возможном сходе лавин из-за снегопадов. В городе Любек на севере страны высота снежного покрова составила более 30 см, сообщил телеканал ZDF. Холод и снег привели к многочисленным ДТП на трассах, задержках с вылетами в аэропортах и в железнодорожном сообщении. Так, в Гамбурге были отменены более 100 рейсов городских электричек, в местном аэропорту отменены десятки рейсов.

Прохожие во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Во Франции три человека замерзли насмерть из-за сильных холодов

Буран в Италии

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы итальянцам: после снегопада, который в понедельник практически полностью парализовал жизнь Рима, во вторник утром снег выпал еще южнее — в Неаполе.

Как рассказали РИА Новости жители города, весь центр третьего по величине города Италии в настоящее время покрыт снегом. В последний раз такое здесь случилось в 1956 году. Неожиданный снегопад доставляет огромную радость детям, которые играют в снежки, — школы закрыты по распоряжению городского департамента образования. Властям Неаполя будет непросто справиться с неожиданной природной аномалией.

Острые проблемы немедленно проявились, прежде всего, в сфере общественного транспорта. Городское транспортное агентство Anm сразу же сообщило, что автобусное движение прекращается "по соображениям безопасности". Работа метро также приостановлена. Большинство таксистов отказываются перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. На неопределенное время закрыт неаполитанский международный аэропорт Каподикино.

Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Аномальные заморозки и сильные снегопады в минувшие выходные принес на Апеннины из арктических районов ледяной ветер, который местные СМИ окрестили "Бураном" или "Бурьяном". Первоначально холодные воздушные массы пришли в северную Италию, жители которой привыкли к подобным погодным явлениям. Однако ситуация заметно осложнилась, когда непогода добралась до центральных и южных районов страны. В этой связи национальная служба Гражданской обороны (ГО) ввела желтый (средний) уровень метеоопасности в областях Эмилия-Романья, Абруццо Тоскана и Молизе.

Тревожная ситуация сложилась в понедельник в Риме, где обильный снегопад продолжался более шести часов. Снежный покров местами достигал 10 сантиметров. В результате жизнь Вечного города фактически оказалась парализована. Прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны. К полному недоумению многочисленных туристов из-за снегопада был закрыт доступ в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Были отменены и перенесены даже многочисленные публичные мероприятия, связанные с предстоящими 4 марта в Италии парламентскими выборами. В итоге к очистке улиц от снега по решению руководства службы ГО были привлечены воинские подразделения.

Снегопад в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
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Критическая ситуация сложилась на транспорте. Вплоть до полудня в римском международном аэропорту Фьюмичино действовала лишь одна взлетно-посадочная полоса. Отправление примерно 20% поездов было отменено, нарушения железнодорожного сообщения отмечались во многих районах центральной Италии. В результате на ряде железнодорожных станций скопилось большое количество пассажиров, помощь которым оказывали местные волонтеры. Руководство национальной железнодорожной компании Rfi пока гарантирует движение 80% высокоскоростных поездов и лишь 50% региональных рейсов в столичной области Лацио. Подводя итоги этого транспортного коллапса, газета Libero во вторник вышла под "шапкой" "Для Рима немного снега – это как атомная бомба".

Метеопрогнозы пока не обещают быстрого изменения погодных условий на Апеннинах. В четверг итальянскую столицу вновь ожидает снегопад. Непогода задержится на несколько дней и на юге Италии. В этой связи местные власти уже обсуждают возможность введения внеочередных школьных каникул с учетом того, что в школах 4 марта откроются избирательные участки.

Аномальные холода в Италии редко обходятся без человеческих жертв. Так, во время февральских морозов 2012 года от холода и снегопадов здесь погибли около 30 человек. Во вторник из Милана пришло известие о смерти 47-летнего бездомного, который, по мнению врачей, скончался от сердечной недостаточности в результате переохлаждения.

Феномен "Москва-Париж"

Центр города в Варшаве, Польша. архивное фото
© Depositphotos / jacek_kadaj
В Польше с ноября замерзли насмерть почти 50 человек
Во Франции из-за сильных холодов замерзли не менее трех человек. По информации радиостанции RTL, в пятницу 62-летний бездомный замерз насмерть в самодельном домике в департаменте Ивелин в центральной части Франции. В воскресенье в департаменте Дром на юго-востоке Франции от холода умер 35-летний бездомный. Тело еще одного человека в возрасте 53 лет было обнаружено в поле в департаменте Савойя на востоке страны вечером в понедельник. Смерть последнего наступила в результате остановки сердца и дыхательной недостаточности.

Согласно метеопрогнозам, вторник станет самым холодным днем недели, во многих департаментах температура будет оставаться отрицательной в течение дня. В департаментах Вар и Приморские Альпы сохраняется повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи с гололедом и снегопадом.

На фоне неутешительных погодных прогнозов около 50 чиновников столичного региона Франции выразили желание провести целую ночь на улице, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным. С такой инициативой выступила заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си, разместившая призыв в своем аккаунте в сети Facebook.

"В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах…  В 2018-м уже 13 человек умерли в одном Париже всего за 1,5 месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала", — написала Си.

В середине февраля во французской столице прошла "Ночь солидарности", в ходе которой проводился подсчет бездомных людей. По сведениям организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее, у почти трех тысяч человек нет никакой, даже временной, крыши над головой.

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
Во Франции чиновники будут спать на улице, чтобы стать ближе к бездомным
Поводом для проведения акции послужила полемика, разгоревшаяся вокруг высказывания государственного секретаря при министерстве территориального единства Жюльена Денорманди о том, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь заявил, что имел в виду число тех, кому не хватает мест в приютах.

Вторник стал во Франции самым холодным днем за зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж", продолжает охлаждать воздух на территории страны с конца прошлой недели, во многих регионах страны столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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kramerblack
Странно, что санкции не ввели, с требованием забрать морозы обратно...
15:21
27.02.2018
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Krel Shenrion
"Сибирские морозы"? В "минус ПЯТЬ"?
..
На ум приходит лишь одно - "Что русскому хорошо, немцу - смерть".. :)
15:18
27.02.2018
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Сергей Пронин
И они хотят нас победить, готовясь к очередной войне с нами.
15:16
27.02.2018
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ursus949
Ох уж этот Путин! Решил заморозить бедных европейцев! Да он, он, кто же ещё!
15:15
27.02.2018
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Дмитрий Соколов
Какие нежные эти европейцы... Камчатке, Сахалину, Чукотке, Магадану и Якутску это обычный день.
15:13
27.02.2018
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Sana.8.1
Как всегда виновата Россия и Путин!!!
15:10
27.02.2018
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Владимир Белогорский
И чего это до сих пор не завопили о том, что это новое секретное оружие России в её гибридной войне против запада? ))
15:02
27.02.2018
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Жека Тут
Это всё наши хакеры,молодцы не спят!!!
15:01
27.02.2018
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Sergey Jaws
Опять "рука кремля".... вам морозы заслала....
14:56
27.02.2018
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