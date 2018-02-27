В ДНР оценили ущерб от обстрелов Докучаевска

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Ущерб от обстрелов подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Докучаевск составил более 2 миллионов рублей, сообщил во вторник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики дважды обстреляли Докучаевск, повреждения получили пять домов и автомобиль.

"По предварительной оценке, нанесенный ущерб составил свыше 2 миллионов российских рублей. Отметим, что представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе проинформировало СММ ОБСЕ о данных обстрелах через десять минут после их начала. Фактического прекращения огня удалось добиться лишь через 40 минут", — сказал Якубов журналистам.

По его словам, "прицельный обстрел грузовика, перевозившего хлеб в прифронтовые районы, – уже второй случай уничтожения транспортных средств мирного назначения".