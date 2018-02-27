Украинский министр упал в обморок после обвинений в адрес России

МОСКВА — 27 фев, РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець, выступая на форуме в Киеве, упал в обморок, пишет портал "Политнавигатор". Форум был посвящен вопросам Крыма и Севастополя, которые в марте 2014 года по итогам референдума вернулись в состав России на правах субъектов федерации.
"Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант", — заявил Стець и начал задыхаться.
"Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы — следующие", — заключил министр и ушел с трибуны.
После этого он упал, не дойдя до кулис. Ведущая попросила прощения за неловкую ситуацию.
"Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент", — заявила она.
Осенью прошлого года суд приговорил к восьми годам колонии замглавы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза. Его осудили за организацию беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Позднее президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.
"Психиатрические санкции"
Как считает политолог Дмитрий Юрьев, хоть ведущая мероприятия и призвала присутствующих "понять" ситуацию, западные представители вряд ли осознали всю опасность произошедшего.
"В истории США уже был эпизод, когда один министр с криком "Русские идут!" выбрасывался из окна", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, сейчас киевские чиновники начали угрожать западным политикам, что те могут сесть в российскую тюрьму за отрицание принадлежности Крыма России.
"И кто знает, может быть, есть опасность, что неуравновешенные высказывания больных украинских министров могут заразить кого-то из их коллег в США и Европе", — сыронизировал Юрьев и добавил, что США и Евросоюз должны задуматься о введении "психиатрических санкций" в отношении Киева.
*Экстремистская организация, запрещенная в России