Выступление министра информационной политики Украины Юрия Стеця на форуме в Киеве закончилось обмороком, пишет портал "Политнавигатор".
В начале своей непродолжительной речи Стець пообещал быть максимально "откровенным и искренним" и минимально "дипломатичным". Затем чиновник обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.
"Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы — следующие", — заключил министр и ушел с трибуны.
После этого чиновник упал, не доходя до кулис. Ведущая принесла извинения за неловкую ситуацию. "Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент", — заявила она.
В сентябре 2017 года Верховный суд Республики Крым приговорил к восьми годам колонии общего режима заместителя главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза за организацию беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией.
Позже президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.
Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, возникшую на форуме в Киеве.
"Ведущая мероприятия призвала присутствующих "понять" ситуацию. Но я не уверен, что западные представители поняли всю опасность этой ситуации. Потому что и в самом деле речь идет о серьезной угрозе, в том числе для Соединенных Штатов. В истории США уже был эпизод, когда один министр с криком "Русские идут!" выбрасывался из окна. А сейчас мы видим, что киевские чиновники грозят должностным лицам США и Европы, что те могут сесть в российскую тюрьму за отрицание принадлежности Крыма России. И кто знает, может быть, есть опасность, что неуравновешенные высказывания больных украинских министров могут заразить кого-то из их коллег в США и Европе. Поэтому следовало бы, наверное, Америке и ЕС задуматься о введении "психиатрических санкций" в отношении Киева", — сыронизировал Дмитрий Юрьев.
Крым вновь стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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