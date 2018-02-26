Украинцев начали массово депортировать из Израиля

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Власти Израиля начал массово высылать украинских граждан по ускоренной процедуре, сообщает издание "Вести".

Причиной изменения миграционной политики стало признание Украины безопасной для жизни страной. При этом жесткие меры коснулись не только беженцев. Отмечается, что раньше украинцы приезжали в еврейское государство под видом туристов и паломников и нелегально устраивались там на работу. Теперь же многих въезжающих "разворачивают" прямо на паспортном контроле.

"Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР", — приводит издание слова израильского журналиста Игоря Ведерштайна.

Согласно данным Управления по делам населения и миграции, в 2017 году в Израиле находились около 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, среди них несколько десятков тысяч украинцев.

Ранее стало известно, что Тель-Авив начал процедуру выдворения африканских мигрантов: выходцам из Судана и Эритреи, чье возвращение на родину юридически невозможно, выдают письма с требованием уехать из Израиля в согласившуюся их принять "третью страну".