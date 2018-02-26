Украинцев начали массово депортировать из Израиля

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Власти Израиля начал массово высылать украинских граждан по ускоренной процедуре, сообщает издание "Вести".
"Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР", — приводит издание слова израильского журналиста Игоря Ведерштайна.
Согласно данным Управления по делам населения и миграции, в 2017 году в Израиле находились около 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, среди них несколько десятков тысяч украинцев.
Ранее стало известно, что Тель-Авив начал процедуру выдворения африканских мигрантов: выходцам из Судана и Эритреи, чье возвращение на родину юридически невозможно, выдают письма с требованием уехать из Израиля в согласившуюся их принять "третью страну".