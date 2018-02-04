Израиль начал процедуру депортации тысяч африканских мигрантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти страны начали в воскресенье процедуру депортации тысяч африканских мигрантов, несмотря на протесты в обществе.

Выходцам из Судана и Эритреи, чье возвращение на родину юридически невозможно, представители МВД с воскресенья выдают письма с предложением в течение двух месяцев добровольно уехать из Израиля в согласившуюся их принять "третью страну", под которой, вероятно, подразумевается Руанда. В случае отказа африканцам угрожают поместить их под стражу и позже высылать в принудительном порядке.

"Сегодня мы начали процедуру депортации из Израиля нелегалов, схожую с тем, что сделали продвинутые страны, прежде всего, США. Мы предотвратили проникновение в Израиль нелегалов при помощи построенного заградительного сооружения на границе с Синаем, также я сдержу обещание выдворить из нашей страны нелегалов", — написал Нетаньяху в социальной сети Facebook.

По данным местных СМИ, письма от МВД пока получают только бездетные мужчины. За добровольный выезд из Израиля им обещан бонус в размере 3,5 тысячи долларов.

Перекрыв стеной границу с Египтом, власти Израиля за последние годы свели к нулю миграцию из Африки и в январе обнародовали планы выдворения почти 40 тысяч нелегалов, успевших проникнуть в еврейское государство.

Замысел правительства вызвал неоднозначную реакцию в израильском обществе. Против депортации, помимо самих африканцев, выступили сотни представителей академического сообщества страны, творческой интеллигенции, десятки израильтян, переживших Холокост, и даже несколько пилотов национального авиаперевозчика.

Газета "Гаарец" пишет, что Нетаньяху на состоявшейся в воскресенье встрече с министрами от правящей партии "Ликуд" обвинил в финансировании кампании протеста американского миллиардера Джорджа Сороса. "Джордж Сорос финансирует протесты. (Бывший президент США Барак) Обама депортировал 2 миллиона инфильтрантов, и они ничего не сказали", — приводит издание слова премьер-министра, который не в первый раз обвиняет Сороса в стремлении добиться смены власти в Израиле.