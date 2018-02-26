СЦКК зафиксировал последствия обстрела жилого сектора в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (240)

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела жилого сектора Славяносербска в Донбассе.

Ранее представители ЛНР в СЦКК заявили об обстреле 26 февраля жителей населенных пунктов Долгое и Славяносербск в ЛНР.

"Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано нарушение режима прекращения огня с направления подконтрольного ВС Украины поселка Лопаскино по поселку Славяносербск в период времени 07.00-07.30 с использованием БМП-2 (40 выстрелов)", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В результате обстрела частично повреждены восемь домов и несколько хозяйственных построек по улицам Донецкая и Первомайская, добавили в ведомстве. Сообщений о пострадавших нет.