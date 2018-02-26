В Польше хотят убрать с памятных досок о жертвах войны упоминания о немцах

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны. Архивное фото

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны. Архивное фото

ВАРШАВА, 26 фев — РИА Новости. Установленные в Польше памятные доски о жертвах Второй мировой войны нужно изменить таким образом, чтобы в них говорилось о вине нацистов, а не немцев, заявил заместитель министра культуры республики Ярослав Селин.

В польских городах на местах, где во время войны проводились расстрелы, установлены доски с указанием числа убитых. На них написано, что людей расстреливали "немецкие оккупанты".

Селин в интервью изданию Rzeczpospolita отметил, что речь идет о гитлеровцах, а не немцах. "Следует изменить все доски в память о жертвах Второй мировой войны, так как виновниками в них являются фашисты или нацисты, а не немцы", — заявил он.

"Эти доски со времен ПНР замазывают историческую правду. Мы должны начать рассказывать миру историю Польши", — отметил замминистра.

В феврале президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Он должен вступить в силу 1 марта. Одновременно президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.