МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве фашистам. Об этом в минувший вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский.

"Президент подписал изменения в закон об Институте национальной памяти", — цитирует Лапиньского агентство РАР.

США разочарованы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разочарован принятием в Польше закона о Холокосте, его реализация негативно повлияет на свободу слова,

"Соединенные Штаты разочарованы, что президент Польши подписал закон, который приведет к уголовному наказанию за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Насколько мы понимаем, этот закон теперь поступит в Конституционный трибунал Польши. Реализация этого закона негативно влияет на свободу слова и научных исследований", — говорится в заявлении Тиллерсона.

В Израиле, в свою очередь, считают, что закон ведет к искажению истории холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий. Тель-Авив ранее требовал от Варшавы изъять из законопроекта положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Позиция Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал польский закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.

Вице-премьер Украины Павел Розенко предположил, что принятый закон связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

"Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества", — заявил он "Пятому каналу".

Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в ряде стран, в том числе на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах.