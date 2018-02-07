МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве фашистам. Об этом в минувший вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский.
"Президент подписал изменения в закон об Институте национальной памяти", — цитирует Лапиньского агентство РАР.
США разочарованы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разочарован принятием в Польше закона о Холокосте, его реализация негативно повлияет на свободу слова,
В Израиле, в свою очередь, считают, что закон ведет к искажению истории холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий. Тель-Авив ранее требовал от Варшавы изъять из законопроекта положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".
Позиция Украины
"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.
Вице-премьер Украины Павел Розенко предположил, что принятый закон связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.
"Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества", — заявил он "Пятому каналу".
Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в ряде стран, в том числе на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах.