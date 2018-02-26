В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении жены Аршавина

АСТАНА, 26 фев — РИА Новости. В Казахстане закрыли уголовное дело в отношении жены футболиста алма-атинского клуба "Кайрат" Андрея Аршавина Алисы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Алма-Аты.

На прошлой неделе в департаменте внутренних дел Алма-Аты сообщили, что против Алисы Аршавиной возбудили уголовное дело по статье "Угроза". Основанием для этого стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой.

Ранее СМИ сообщали, что в начале года жена футболиста бурно отреагировала на видео в интернете, на котором ее муж в клубе обнимает Семенову. В переписке с девушкой Аршавина представилась сотрудницей ФСБ, угрожала "отрезать ей пальцы" и подбросить наркотики. Семенова подала заявление в Генпрокуратуру с просьбой защитить ее от нападок жены футболиста.

В полиции Семеновой объяснили, что оскорбления, унижение чести и достоинства через соцсети относятся к категории дел, "по которым обвинение осуществляется в частном порядке, то есть дела возбуждаются непосредственно, путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности".

Скандал в самолете

В январе жена футболиста оказалась в центре другого скандала. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что Аршавину, летевшую бизнес-классом, сняли с рейса, следовавшего из Москвы в Алма-Ату. Согласно сообщению компании, пассажирка проигнорировала требования бортпроводников, в частности пыталась пересадить няню своих детей, имевшую билет в экономический класс, в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка. Когда самолет начал движение, он не находился в кресле.