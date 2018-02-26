СФ подготовит заявление по принятию Киевом закона о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совфед в среду намерен рассмотреть заявление в связи с принятием на Украине закона о реинтеграции Донбасса, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.

Документ может быть рассмотрен 28 февраля.

"В предварительном проекте — это центральная часть, что этот закон о реинтеграции (Донбасса) радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая эти минские соглашения сертифицировала", — сказал Косачев.

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По его словам, сенаторы хотели бы в своем заявлении заложить призыв к международным парламентским ассамблеям дать оценку и этого закона о реинтеграции, и закона об образовании, и "недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры".

Косачев пояснил, что Совет палаты решит во вторник, выносить ли документ на заседание в среду.