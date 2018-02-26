МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совфед в среду намерен рассмотреть заявление в связи с принятием на Украине закона о реинтеграции Донбасса, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.
"В предварительном проекте — это центральная часть, что этот закон о реинтеграции (Донбасса) радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая эти минские соглашения сертифицировала", — сказал Косачев.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Косачев пояснил, что Совет палаты решит во вторник, выносить ли документ на заседание в среду.