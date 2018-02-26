В Казахстане опрокинулся автобус

АЛМА-АТА, 26 фев – РИА Новости. Семь граждан Узбекистана получили травмы в результате опрокидывания автобуса в Актюбинской области Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба областного департамента внутренних дел (ДВД).

По данным полиции, ДТП произошло накануне вечером на автодороге Самара-Шымкент. Автобус Mercedes под управлением 35-летнего жителя Южно-Казахстанской области съехал в кювет, после чего опрокинулся.

"В результате ДТП семь пассажиров автобуса — граждан Республики Узбекистан — с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу города Хромтау. В салоне автобуса находились 25 пассажиров", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В январе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. По данным следствия, причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.