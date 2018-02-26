В Караганде после визита к стоматологу умер ребенок из России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ребенок из России умер, предположительно, от аллергии на анестетик в одной из стоматологических клиник в Караганде, сообщает портал ekaraganda.kz.
"Сердце запустили, и повезли его в больницу, в реанимацию. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер", — рассказала собеседница издания.
Мать предупредила врачей, что у ее сына была аллергия на некоторые продукты, однако в клинике не стали делать пробу на аллергическую реакцию.
Родители находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже написали заявление в полицию. Тело ребенка увезли в Омскую область.