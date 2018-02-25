Антонов назвал "провокационной" активность ВМС США в Черном море

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "провокационной" активность американских военно-морских сил (ВМС) в Черном море.

"Мы прекрасно понимаем, что делают американцы и натовцы — они меняются, это так называемое "челночное присутствие". Не секрет, что такая провокационная активность стала более ясной после 2014-2015 годов, тех событий, которые произошли в результате возвращения Крыма в российскую гавань", — заявил посол в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

На прошлой неделе в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон усилил присутствие в Черном море, чтобы "противостоять наращиванию российских сил в этом районе".