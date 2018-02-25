В ДНР рассказали о последствиях обстрела поселка Зайцево силовиками

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по посёлку Зайцево десять мин калибром 120 миллиметров, повреждены четыре жилых дома, заявляет представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Днем в воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько написал в соцсети Facebook, что центр поселка Зайцево на окраине Горловки попал под сильный обстрел, есть прямые попадания в три дома.

"По населенному пункту было выпущено десять мин калибром 120 мм, в результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Кроме того, обесточены жилые дома по улице Полетаева", — сказали в представительстве ДНР в СЦКК.