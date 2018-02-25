ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Санитарная машина, перевозившая раненного ополченца, была обстреляна в Донбассе, несмотря на то, что перед этим представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) предоставили гарантии безопасности для его эвакуации, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль УАЗ в районе Докучаевска из противотанкового ракетного комплекса. В результате погибли три человека: водитель, санинструктор и ополченец ДНР. Машина имела соответствующие медицинской службе знаки отличия, подчеркнули в ДНР.

"Двадцать второго февраля представительством ДНР в СЦКК через СММ ОБСЕ с 17.00 до 18.00 (мск) был согласован режим тишины для эвакуации военнослужащего с позиций около населенного пункта Докучаевск, который получил тяжелое ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Однако несмотря на данные украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности, санитарный автомобиль был прицельно расстрелян из противотанковой управляемой ракеты и миномета калибра 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК

Он добавил, что представители ДНР на переговорах по Донбассу в Минске предоставят на очередной встрече материалы по этому обстрелу.

"Двадцать восьмого февраля на предстоящей встрече контактной группы в Минске будут предоставлены все необходимые материалы для обсуждения этого инцидента. Призываем СММ ОБСЕ подержать намерения представителей ДНР на переговорной площадке", — пояснили в СЦКК.