ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Санитарная машина, перевозившая раненного ополченца, была обстреляна в Донбассе, несмотря на то, что перед этим представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) предоставили гарантии безопасности для его эвакуации, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.
"Двадцать второго февраля представительством ДНР в СЦКК через СММ ОБСЕ с 17.00 до 18.00 (мск) был согласован режим тишины для эвакуации военнослужащего с позиций около населенного пункта Докучаевск, который получил тяжелое ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Однако несмотря на данные украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности, санитарный автомобиль был прицельно расстрелян из противотанковой управляемой ракеты и миномета калибра 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК
"Двадцать восьмого февраля на предстоящей встрече контактной группы в Минске будут предоставлены все необходимые материалы для обсуждения этого инцидента. Призываем СММ ОБСЕ подержать намерения представителей ДНР на переговорной площадке", — пояснили в СЦКК.