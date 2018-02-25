В рацион американских военных включат пиццу

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пиццу включат в сухой паек американских военных в ближайшем времени, пишет портал Military.
По словам представителя научного центра американской армии Дэвида Ацетте, военные исследователи потратили много лет на создание пиццы без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре.
Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.
Ранее СМИ рассказали об угрозе планам президента США Дональда Трампа по наращиванию военного потенциала из-за сокращающегося числа годных к армейской службе американцев, которые страдают, в частности, ожирением.