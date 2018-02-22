МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по наращиванию военного потенциала страны могут оказаться под угрозой из-за сокращающегося числа американцев, годных к армейской службе. Об этом пишет Politico.

Издание приводит статистические данные, согласно которым почти три четверти граждан США в возрасте 17-24 лет не могут проходить военную службу из-за ожирения и других проблем со здоровьем, а также криминального прошлого и отсутствия образования.

"У всех нас в голове существует образ крепкого американского гражданина, способного на все. Этот образ больше не соответствует действительности", — заявил в интервью изданию отставной генерал-лейтенант армии США Томас Спор.

По его словам, за последние 10-15 лет процент американцев, страдающих ожирением, "взлетел до небес". Кроме того, растет количество астматиков, доля окончивших школу едва соответствует приемлемым значениям, а ситуация с преступностью не улучшается.

Издание отмечает, что новый военный бюджет США подразумевает увеличение численности американской армии на 56 тысяч человек к 2023 году. Но Пентагон с трудом обеспечивает вербовку даже нынешнего количества новобранцев, говорится в статье.

По словам Спора, в 2009 году армия США пыталась привлечь больше рекрутов с помощью снижения критериев отбора на военную службу. Это привело к тому, что в армию попало больше людей с криминальным прошлым, которые чаще нарушали дисциплину.

Пентагону придется увеличить финансирование больше запланированного, чтобы привлечь на службу достаточно молодых людей, заключает Politico.