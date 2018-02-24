ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня призвали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ разобраться с фактом обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в поселке Калиново.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что жилой дом в населенном пункте Калиново и хозяйственные постройки получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

"Представительство ЛНР в СЦКК и СММ ОБСЕ в очередной раз зафиксировали грубейшее нарушение вооруженными силами Украины действующего режима прекращения огня, которое подвергло опасности жизни мирных граждан в поселке Калиново (ЛНР) и привело к разрушениям их имущества, а также поставило под угрозу жизнь сотрудников миссии в городе Попасная (территория, временно подконтрольная ВСУ)", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Поясняется, что наблюдатели СММ ОБСЕ во время мониторинга ситуации в Попасной зафиксировали выстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров в 500 метрах от своей позиции и вынуждены были спустится в укрытие.

"Призываем СММ ОБСЕ принять все действенные меры для проведения разбирательства данного инцидента и дать оценку преступным действиям украинской стороны на очередном заседании Контактной группы в городе Минске", — уточняется в сообщении.